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Bursa'da çuval içinde bulunan köpek kurtarıldı

Ayakları bağlanarak çuvala koyulup yol kenarına bırakılan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 29.07.2018 - 05:22..
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Balıkesir-Bursa karayolunun 25.km'sinde yaşanan olayda köpek, ayakları bağlanarak çuvalın içine konularak yol kenarına bırakıldı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Büyükşehir sokak hayvanları toplama ekibi olay yerine giderek çuval içinde ki köpeği alarak nöbetçi veterinere götürdü.

Veteriner tarafından yapılan ilk müdahale sonrası köpek Ovaköy’de bulunan sokak hayvanları geçici bakım evine bırakılarak tedavisi sürdürüldü.

Bursa'da çuval içinde bulunan köpek kurtarıldı

Bursa'da çuval içinde bulunan köpek kurtarıldı

Bursa'da çuval içinde bulunan köpek kurtarıldı

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