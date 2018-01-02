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Bursa'da damda sohbet eden adam yere çakıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği damdan düşen Kemal Özkaranfil (52) ağır yaralandı.

DHA | 02.01.2018 - 08:52..
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52 yaşındaki Özkaranfil, sohbet ederken damdan düşerek adeta ölümden döndü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri duran kalbini çalıştırdıkları Özkaranfil'i hastaneye kaldırdı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, gece yarısı Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gölyaka Muhtarlık binası yanında bulunan bir kulübenin damında arkadaşları ile sohbet eden Kemal Özkaranfil, dengesini ytirince yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bursa'da damda sohbet eden adam yere çakıldı

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kalp mesajı yaparak Özkaranfil’i yaşama döndürdü.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Özkaranfil, yapılan ilk müdaha ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da damda sohbet eden adam yere çakıldı

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