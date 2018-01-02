1 Topkapı Sarayı, 2 milyon kişiyi ağırladı İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında yer alan Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.

2 Bursa'da damda sohbet eden adam yere çakıldı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği damdan düşen Kemal Özkaranfil (52) ağır yaralandı.

3 Fransız çiftin evliliğine yaş farkı engeli Fransa'da belediye yetkilileri 80 yaşındaki Jean-Claude ile 38 yaşındaki nişanlısı Deborah çiftinin resmi nikahını yaş farkından dolayı kıymadı.

4 Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu açıklaması Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile nasıl barıştıklarını anlattı.

5 Vücuduna 2 kilo 800 gram esrar sarılı kadın yolcu gözaltı Kayseri’de Narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde üzerinde 2 kilo 800 gram toz esrar sarılı olan 21 yaşındaki kadın yolcu gözaltına alındı.

6 Kayalıklardan düşen genç 6 saat sonra kurtarıldı Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü (trekking) sırasında düşerek iki bacağı da kırılan genç, 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.