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Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

Arkadaşıyla dere yatağında yürüyüş yaparken, dengesini kaybederek suya düşen Fikret Aslan, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kurtarıldı.

18.04.2017 - 01:34
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Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde bulunan derede meydana geldi. 30 yaşındaki Fikret Aslan, arkadaşı 31 yaşındaki Hakan Kılıç, Kaplıkaya deresi civarında yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fikret Aslan, kayalıklardan yuvarlanarak dereye yuvarlandı.

Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

Bacağı kırılan Aslan, derenin içerisindeki kayalara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada arkadaşı Hakan Kılıç, durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Halat yardımı ile dereye inen kurtarma ekipleri, bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler oluşan Fikret Aslan’ı 2 saat süren operasyon ile kurtardı. Aslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

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