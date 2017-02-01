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Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde kaçak doğalgaz patlamaya neden oldu.

01.02.2017 - 09:08
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi Kanara Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Suriyeli ailenin evinde kaçak doğalgaz kullanımından dolayı patlama meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle binanın camları ve iç kapıları kırılırken 6 kişilik ailenin 42 yaşındaki babası Muhammed Hut ve anne Kevser Hut ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Bursa'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

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