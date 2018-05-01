Bursa'da drift çılgınlığı vatandaşı çileden çıkardı

Gençlerin drift şovları gece yarısına kadar devam edince gözleri uyku girmeyen vatandaşlar 155 polis ihbar hattı ve sosyal medyadan driftçileri şikayet yağmuruna tuttu.





TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş Mahallesinde bir grup genç, trafiği çift yönlü kesip cadde üzerinde araçlarıyla tehlikeli hareketler yaptılar. Tokyo'daki drift partilerini aratmayan görüntülerin yaşandığı olayda gençler gece geç saatlere kadar lastik yaktı.

Bursa’da gece yarısı drift partisi kamerada VİDEO

YOLU KAPATTILAR, TRAFİĞİ KİLİTLEDİLER

Gece boyu gözlerine uyku girmeyen vatandaşlar 155 polis ihbar hattını arayarak şikayette bulundu. Çok sayıda vatandaşta driftçilere tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Araçlarıyla yolu kapatan grubun trafikteki tehlikeli oyunu bitene kadar beklemek zorunda kalan diğer araç sürücüleri de yolun bir süre sonra açılmasıyla yollarına devam etti.