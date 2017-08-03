Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

Bursa'da yapılan bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı Taşpınar Mahallesi''nde operasyon düzenledi.

OPERASYONA DRONE'LU DESTEK

Gerçekleştirilen Operasyona havadan Drone'lar da destek verirken, uyuşturucu eğitimi alan ‘Roket’ adlı köpekde operasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynadı.

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE VURULDU

Aramada Kadirçeşme Mevkii'nde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 832 kök hint keneviri ele geçirildi. Piyasa değeri 200 bin lira olan hint kenevirleri ve sulamasında kullanılan 50 metre uzunluğundaki hortuma el konuldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevirleri eken şüphelilerin bulunması için soruşturmayı sürdürüyor.