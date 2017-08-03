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Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Jandarma, uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyonda 832 kök Hint keneviri ele geçirildi.

03.08.2017 - 10:46
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Bursa'da yapılan bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri  Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı Taşpınar Mahallesi''nde operasyon düzenledi.

Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

OPERASYONA DRONE'LU DESTEK

Gerçekleştirilen Operasyona havadan Drone'lar da destek verirken, uyuşturucu eğitimi alan ‘Roket’ adlı köpekde operasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynadı.

Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE VURULDU

Aramada Kadirçeşme Mevkii'nde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 832 kök hint keneviri ele geçirildi. Piyasa değeri 200 bin lira olan hint kenevirleri ve sulamasında kullanılan 50 metre uzunluğundaki hortuma el konuldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevirleri eken şüphelilerin bulunması için soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

Bursa'da drone ve köpek destekli operasyon

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