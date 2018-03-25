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Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı

Bursa'da bir düğünde 2 kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 25.03.2018 - 19:35..
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, düğüne davetli olarak katılan ve akraba oldukları öğrenilen, daha önce kız kavgası yüzünden aralarında husumet olan T.Y. ile B.Ç. bir anda tartışmaya başladı.

HUSUMETLİLERDİ KAVGA ETTİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce araya büyükler de girdi. Kavganın büyüdüğünü gören düğün sahipleri olayı polise bildirdi.

Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayıramayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polisin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmayınca olay yerine çok sayıda takviye ekibi sevk edildi.

Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hamile olduğu öğrenilen bir kadın darp edilirken, 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Yaralanan davetliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı

Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı

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