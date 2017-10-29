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Bursa'da ehliyetsiz sürücü aracı devirdi 4 kişi yaralandı

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç devrilirken, kendisi ve 3 arkadaşı yaralandı.

29.10.2017 - 01:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki inşaat halindeki bir alt geçide devrilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Alt geçide devrilen aracı 17 yaşındaki ehliyetsiz bir gencin kullandığı tespit edildi.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü aracı devirdi 4 kişi yaralandı

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bursa-Ankara karayolunda 17 yaşındaki Sait Y'nin (17) kullandığı 16 PF 784 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi mevkisinde inşaat halindeki alt geçide devrildi.

Kazada ehliyetsiz sürücü ile aynı araçta bulunan 17 yaşındaki arkadaşları Hüseyin A, Serkan B. ve Hüseyin İ. yaralandı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü aracı devirdi 4 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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