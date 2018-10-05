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Bursa’da ekmek fiyatı düşürüldü

250 gram ekmeğin, önceki fiyatı olan 1,25 TL üzerinden satışının devamına karar verildi.

İHA | 05.10.2018 - 00:01..
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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 03.09.2018 tarihli ve 7 sayılı toplantısında 1,50 TL olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatı; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62’inci maddesi gereğince, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1,25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir” denildi.

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