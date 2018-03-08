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Bursa'da elektrik trafosuna çarpan iki kişi darp edildi

Bursa'da bir sürücü elektrik trafosuna çarptı. Mahallede elektrikler kesilince, mahalleli araçta bulunan iki genci darp etti.

İHA | 08.03.2018 - 00:49..
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Bursa'da uyuşturucu kullandıkları belirtilen iki kişi, kullandıkları kamyonlar elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen patlama sonrası mahalle elektriksiz kaldı. Öfkeli kalabalık iki genci darp ederken, olay yerine gelen polisler müdahale etti.

İKİ GENÇ POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Nakliyecilik yapan 24 yaşındaki O.G., iddiaya göre arkadaşı C.K. ile uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 SPS 65 plakalı nakliye kamyonu ile evlerine gitmek üzere yola çıktı. O.G.'nin yönetimindeki kamyon, Namazgah Caddesi üzerinde elektrik trafosuna çarparak yan yattı. Mahallede elektriklerin kesilmesi sonrası olay çıktı.

Öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polisler tarafından kurtarılan iki kişi, polis merkezi götürüldü.

Trafonun patlaması ile mahalledeki elektrikler kesildi. Yan yatan kamyonun içerisindeki 2 genç kendi imkanları ile çıktı.

Bursa'da elektrik trafosuna çarpan sürücü darp edildi VİDEO

UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.ve C.K., uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.

Ortalığını birbirine katan ve rahat tavırları ile dikkati çeken 2 genç, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de gülerek kameralara el salladı. İki genç gözaltına alındı. Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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