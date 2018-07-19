Bursa'da emniyet maganda damadı arıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki düğünün aracı yol ortasında drift yaparken, damat ise havaya ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Bursa Emniyeti maganda damat hakkıda soruşturma açtı.

EMNİYET PEŞİNE DÜŞTÜ

İsmi öğrenilemeyen damat ve sağdıcı hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık şahısların bulunması için de gerekli işlemleri başlattı.

Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü sosyal medyaya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı.

Videonun ortaya çıkmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el attı.

Emniyet maganda damadın peşinde VİDEO



