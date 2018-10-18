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Bursa'da fabrika yangını

Bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler drone ile görüntülendi.

İHA | 18.10.2018 - 01:27..
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Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’de 20.00 sıralarından geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre, plastik kırma makinesinde başlayan yangına fabrika çalışanları müdahale etmek istedi.

Bursa'da fabrika yangını

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Alevler gök yüzünü kaplarken, çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 4 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'da fabrika yangını

Bursa'da fabrika yangını VİDEO

FABRİKADA PATLAMALAR YAŞANDI

Öte yandan, alev topuna dönen fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalışırken, alevler gökyüzüne çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrika yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da fabrika yangını

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