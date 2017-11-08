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Bursa'da fabrikada patlama

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan boya fabrikasında buhar kazanı patladı.

08.11.2017 - 11:25
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Patlamada ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Fabrikanın sahibi enkaz altında işçilerin olduğunu belirtti.

Patlama sonrası çevredeki binalar sallanırken, vatandaşlar büyük heyecan yaşadı. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.

Bursa'da fabrikada patlama

Bursa'da fabrikada patlama

Enkaz yığınına dönen fabrika alanında tam bir can pazarı yaşandı. Hemen harekete geçen ekipler, ilk etapta enkaz altından 2 yaralı çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürdükçe bilanço ağırlaştı.

Bursa'da fabrikada patlama

Bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük'ün açıklamasına göre patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi. Olayda en az 10 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığının araştırması sürerken, patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de  büyük hasar gördü.

Bursa'da fabrikada patlama

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