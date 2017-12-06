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Bursa'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik Bursa, Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da yapılan operasyonda eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile esnaf ve özel sektör çalışanı 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 06.12.2017 - 10:09..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir hafta önce Bursa başta olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbulda yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda FETÖ/PDY'ye ait eğitim kurumlarından olan ve kanun hükmündeki kararname kapatılan İbret Eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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