Bursa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

1 Fransa'da gösterici molotofla kendini yaktı Fransa'nın Nantes kentinde gerçekleştirilen havaalanı eylemleri devam ediyor. Polis müdahalelerinin de gerçekleştirildiği eylemde bir gösterici molotof atmaya çalışırken kendini yaktı

2 Emlak Konut GYO'dan 1'inci çeyrek satış açıklaması Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), birinci çeyrekte 1 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

3 Kışın yıpranan cildinizi baharla onarın Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, soğuk havaların olumsuz etkilerine maruz kalan cildimizin kaybettiği nem dengesini bahar aylarında geri kazanmamızı sağlayacak önemli önerilerde bulundu.

4 ODTÜ yaptı: Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek Teröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.

5 Zuckerberg'in senatoda zor anları Facebook'un patronu olan Mark Zuckerberg dün çıktığı senatoda senatörler önünde ifade verdi. Senatörler sorularıyla Zuckerberg'i terletirken, ünlü milyardere ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı.

6 Orgeneral Akar'dan vefa ziyareti Orgeneral Akar'ın geçen ay Tunceli'deki denetiminin ardından, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği öğrenildi.