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Bursa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA | 11.04.2018 - 10:19..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde FETÖ’den aranan kişilerin yaşadığı ve kiralık olduğu belirlenen hücre evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 14 kişi yapılan detaylı üst aramalarının ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda FETÖ ile ilgili dijital materyaller ele geçirildi. FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerinde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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