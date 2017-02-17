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Bursa’da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Bursa'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında terör örgütüne üye olduğu belirtilen 20 zanlı gözaltına alındı.

17.02.2017 - 08:57
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gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda toplam 23 hedefte arama yapıldı.

20 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Bursa başta olmak üzere Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Denizli, Ankara, Malatya, Ağrı illerinde yapılan operasyonlar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları tespit edilen 20 zanlı ’Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan gözaltına alındı. Polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

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