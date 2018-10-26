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Bursa'da FETÖ operasyonu

Örgütle iltisaklı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 iş adamından 3'ü tutuklandı

AA | 26.10.2018 - 23:55..
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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