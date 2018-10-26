Bursa'da FETÖ operasyonu

Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında, operasyondayken soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu.

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Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Türk Akımı Projesi'nin tüm bölge için önemli olduğuna vurgu yaparak, bu boru hattına dahil olmaya hazır olduklarını belirtti.