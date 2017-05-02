Bursa'da firari zanlı operasyonla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının kesinleşmesi ve anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından partisine döndü.

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UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkeyi seçecek olan UEFA, ilk defa insan hakları kriterlerini yerine getirme şartı koydu.