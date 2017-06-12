Bursa'da 'gaybubet' operasyonunda 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine, bazı kişilerin "gaybubet" evlerinde FETÖ/PDY adına toplantılar düzenledikleri burada örgütün faaliyetlerini sürdürdükleri ve bu evlerde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

BYLOCK KULLANANLAR VAR

Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan "ByLock" programını kullandıkları ve örgüt üyelerince "gaybubet" olarak adlandırılan bu evlerin gizliliğine azami derecede özen gösterildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecekleri öğrenildi.