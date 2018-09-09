Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde gelin arabasıyla Gürsel D.’ye ait kuyumcuya gelen M.Ö., kalaşnikofuyla soygun gerçekleştirmek istedi. Bu sırada duran çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı.

EMEKLİ POLİS, SOYGUNCUYU YAKALADI

Daha sonra kuyumcu dükkanının hemen önünde bulunan emekli polis Ahmet Seçkin (63), kalaşnikoflu saldırganın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek bir kez daha ateş aldı. Kahraman emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerince kalaşnikof ve 4 şarjörüyle birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı Öznur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arbede sırasında ateş alan tüfek sebebiyle çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi VİDEO



EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI..

Emniyetteki işlemleri devam edilen ve daha önce sabıkası bulunmadığı öğrenilen Mustafa.Ö. ifadesinde, 3 yıl önce tekstil atölyesinin iflas ettiğini, geçen süre zarfında ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bunun sonucunda bunalıma girerek soyguna karar verdiğini, soygundan önce iş yerine birkaç kez gelerek keşif yaptığını söyledi.

PLAKAYI GİZLEMEK İÇİN GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİ

Olay yerine kaçak yollardan temin ettiği silahla gelerek soyguna kalkışan Mustafa.Ö.'nün alınan ifadesinde, soyguna dair ayrıntıları anlatmaya devam ettiği herhangi birinden destek almadığını, gelin arabasını kullanmasının sebebinin de plakayı gizlemek olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Mustafa Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri devam ediyor