Hurda toplayan şahıs, bir işyerinin kapısında bulunan kartonları almak istedi.

2 BİN 500 LİRALIK GÖZLÜKLERİ ÇALDI

Şahıs, kutuların içinde gözlük olduğunu fark edince, 2 bin 500 lira değerindeki gözlükleri alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası bu anı saniye saniye kaydetti.

İşyeri sahibi gözlüklerin olmadığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Gözlüklerin çalındığını gören işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da gözlük hırsızı kameraya yakalandı VİDEO