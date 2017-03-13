taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7449
EURO
4,0108
ALTIN
145,63
PETR
51,1500

Bursa'da gözlük hırsızı kameraya yakalandı

Bursa’da karton toplayan şahıs, bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerindeki gözlükleri çaldı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

13.03.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

KAMERA

Hurda toplayan şahıs, bir işyerinin kapısında bulunan kartonları almak istedi.

2 BİN 500 LİRALIK GÖZLÜKLERİ ÇALDI

Şahıs, kutuların içinde gözlük olduğunu fark edince, 2 bin 500 lira değerindeki gözlükleri alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası bu anı saniye saniye kaydetti.

İşyeri sahibi gözlüklerin olmadığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Gözlüklerin çalındığını gören işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da gözlük hırsızı kameraya yakalandı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

219
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

179
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

146
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

45
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

87
İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

220
CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM