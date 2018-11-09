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Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Merkez Yıldırım ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA | 09.11.2018 - 03:37..
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Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde seyir halinde olan Ferhan T. (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 EHV 56 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

MOTOSİKLETE 3 KİŞİ BİNMİŞLERDİ

Kazada, 3 kişinin bindiği motosiklette bulunan Tolgahan A. (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan motosikletteki kişilerden Kamiran A. (17) ile Numan T'yi (17), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kamiran A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Numan T'nin tedavisi sürüyor.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

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