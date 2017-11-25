Bursa'da halk otobüsü şoförü darbedildi

Üçevler Mahallesi'nden Heykel'e giden özel halk otobüsünün şoförü Kerem Tanas, (30) Altıparmak Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdiği esnada otobüse binmeye çalışan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

YOLCU TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Tanas, söz konusu kişi ve otobüste bulunan bir yolcu tarafından darbedildi.

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ŞİKAYETÇİ OLACAK

Şoförün darbedilme anı, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hastaneden rapor alan Tanas'ın, söz konusu kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.