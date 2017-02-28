Bursa'da hastalanan kurda köylüler sahip çıktı

Orhangazi'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalnız dolaşan siyah renkli bir kurt gördü.

2 HAFTA HASTA KURDU BESLEDİLER

İhbar üzerine Orhangazi'ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'ne gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık iki haftadır köylü tarafından beslenen hasta kurdu iğne ile uyuşturarak kafese koyup, tedavi edilmek üzere Bursa'ya götürdü.





SİYAH KURT 2014'TEN BU YANA GÖRÜNMÜYORDU

Türkiye'de siyah kurt 2014 yılında da görüntülendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemin, Batı Anadolu'da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokapan yöntemiyle siyah kurdu görüntüledi. Orhangazi'de 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'nde yalnız halde bulunan kurdun da, türüne az rastlanan siyah kurt olduğu kaydedildi.



