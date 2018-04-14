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Bursa'da hastane yangını

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında yangın çıktı. Hastalar spor salonuna tahliye edildi.

AA | 14.04.2018 - 11:58..
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Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın son katında yer alan yemekhanesinin bacasında başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastalar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.

Bursa'da hastane yangını

"ENDİŞELENECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu,yaptığı açıklamada, yangından hiçbir hastanın zarar görmediğini söyledi.

Hastaların güvende olduğunu belirten Korukluoğlu, "112 hastamız spor salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen, sağlık riski olan hiçbir hastamız yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken. Bilirkişiler, bu konuda bilgi verecektir." dedi.

Bursa'da hastane yangını

Korukluoğlu, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gayet emin durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bina, emniyetle tahliye edildi. Hastaların hepsi spor salonunda. Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok. Hastaların sağlığı yerinde. Hastaların yakınlarının, akrabalarının endişe edeceği hiçbir durum yok. Hepsi kompleksimizin içindeki spor salonunda istirahate alındı ve hepsini sağlık görevlilerimiz takip ediyor."

Bursa'da hastane yangını

Bursa'da hastane yangını


Bursa'da hastane yangını


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