Bursa'da hastane yangını

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın son katında yer alan yemekhanesinin bacasında başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastalar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.

"ENDİŞELENECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu,yaptığı açıklamada, yangından hiçbir hastanın zarar görmediğini söyledi.

Hastaların güvende olduğunu belirten Korukluoğlu, "112 hastamız spor salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen, sağlık riski olan hiçbir hastamız yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken. Bilirkişiler, bu konuda bilgi verecektir." dedi.

Korukluoğlu, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gayet emin durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bina, emniyetle tahliye edildi. Hastaların hepsi spor salonunda. Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok. Hastaların sağlığı yerinde. Hastaların yakınlarının, akrabalarının endişe edeceği hiçbir durum yok. Hepsi kompleksimizin içindeki spor salonunda istirahate alındı ve hepsini sağlık görevlilerimiz takip ediyor."







