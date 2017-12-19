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Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

İznik ilçesinde zeytin tarlası içerisinde bulunan Roma dönemi nekropol alanı kamulaştırıldı.

İHA | 19.12.2017 - 06:48..
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Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

Polis ve jandarmanın 24 saat gözetiminde olan Hisardere yolu üzerinde ki zeytin tarlasında müze yetkilileri, bugüne kadar 2 adet erken Roma dönemi lahit mezarı gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz yaz defineciler tarafından kazılan aynı tarla da yetkililer 3'üncü bir lahit daha bulmuştu.

Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

Toprak altındaki lahit kamulaştırma süreci nedeniyle çıkarılmayarak emniyet güçlerince gözetim altında tutuluyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl Roma dönemine ait lahit tarlası olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçmişti. Asli Hukuk Mahkemesinde tam bir yıl süren dava nihayet sonuçlandı.

Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

TARLA SAHİPLERİNE 1 MİLYON LİRA VERİLDİ

Aynı aileden 4 hissedarın sahibi olduğu 10 bin metre kare büyüklüğündeki zeytinliğe kamulaştırma bedeli olarak 500 bin TL verildi. Tarla sahipleri bu rakama itiraz ederek, tam 4 milyon lira istedi. Bilirkişinin yaptığı incelemeler sonrasında mahkeme arazi sahiplerine 1 milyon 50 bin lira verilmesine karar kıldı.

Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

ZEYTİN TARLASI AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Kamulaştırılan tarla da arkeolojik kazı çalışmaların ne zaman başlayacağı henüz bilinmezken ortaya çıkacak olan lahit mezarlığı açık hava müzesi olacak. Turizm alanında İznik'in adı da ön plana çıkmış olacak.

Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

TÜRKİYE'NİN İLK LAHİT MÜZESİ

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, turizm alanında İznik'e yeni bir pencere açacaklarının müjdesini verdi. Üst üste lahit mezarların bu bölgede çıkması üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Sargın, "Geçtiğimiz yıl Ankara'da dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ı ziyaret ettik. Kendisine buranın önemini ve turizm açısından İznik'e büyük kazanımları olacağını vurguladık. Bunun üzerine Ünal, 'Türkiye'deki diğer turizm alanında ki kamulaştırmaları durdurun İznik'teki bu alana yönelin ve kamulaştırın' talimatı vermişti.

Bursa'da her köşesinden lahit fışkıran tarla müzeleşiyor

Hisardere köyü yolundaki zeytinliğin kamulaştırılmasına yönelik mahkeme işlemleri sürüyor. Sonuçlandığında burasını açık hava lahit müzesi yapacağız. Müzedeki lahitler de bu alana taşınacak. Türkiye'nin ilk lahit müzesi İznik'te olmuş olacak. Bu da İznik'in dünya turizmine yeni bir pencere açmış olacak." diye konuştu.

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