taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.07755
Euro
6.9556
Altın
1179.4155
Borsa
88734.76

Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

Tadilat için yerinden kaldırılan heykelle ilgili "Ateizme özendirdiği için kaldırıldı" diyerek yalan bilgi yayanlar verilen yanıta rağmen provokasyona devam etti.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 17:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

2

Bursa'da Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kitap okuyan kız heykeli, hasar gördüğü için tadilatı yapılmak üzere bulunduğu yerden kaldırıldı.

Her fırsatı değerlendirmek için tetikte bekleyen provokatörler, bu heykel üzerinden de yalan bir bilgiyi yayarak dikkat çekmeye çalıştı.

"ATEİZME ÖZENDİRDİĞİ İÇİN KALDIRILDI" DEDİLER

Güzin Sarısoy isimli twitter kullanıcısının, "Bursa Cumhuriyet Caddesindeki "Kitap Okuyan Kız" heykeli, Bursa Belediye Başkanının emriyle kaldırılmış. GEREKÇE: Ateizme özendiriyormuş. Artık YETERRR!" diyerek attığı iftiraya cevap Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

BELEDİYEDEN CEVAP GELDİ: TAMİRATI YAPILACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi cevabında heykelin tamirat için kaldırıldığını, daha sonra Şehir Kütüphanesinin önüne yerleştirileceğini ifade ederek tweetin kaldırılmasını halka yanlış bilgi verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Kitap Okuyan Kız Heykeli hasar gördüğü için tamiratı yapılmak üzere Belediyemiz tarafından atölyemize taşınmıştır. Gerekli yenileme çalışmalarını yaptıktan sonra temasına uygun olduğunu düşündüğümüz Şehir Kütüphanemizin ön kısmına yerleştirilecektir."

Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

AÇIKLAMAYA RAĞMEN KALDIRMADI

Belediyenin açıklaması ve tweetin kaldırılması gerektiğine dair söylediklerine rağmen rt ve fav peşinde koşan provokatör, yalanının arkasında durmaya devam etti ve bu bilgiyi başka bir kullanıcıdan edindiğini söyledi.

Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

183
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

96
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

116
Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

212
Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

672
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

137
Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM