Bursa'da heykel üzerinden provokasyon

Bursa'da Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kitap okuyan kız heykeli, hasar gördüğü için tadilatı yapılmak üzere bulunduğu yerden kaldırıldı.

Her fırsatı değerlendirmek için tetikte bekleyen provokatörler, bu heykel üzerinden de yalan bir bilgiyi yayarak dikkat çekmeye çalıştı.

"ATEİZME ÖZENDİRDİĞİ İÇİN KALDIRILDI" DEDİLER

Güzin Sarısoy isimli twitter kullanıcısının, "Bursa Cumhuriyet Caddesindeki "Kitap Okuyan Kız" heykeli, Bursa Belediye Başkanının emriyle kaldırılmış. GEREKÇE: Ateizme özendiriyormuş. Artık YETERRR!" diyerek attığı iftiraya cevap Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

BELEDİYEDEN CEVAP GELDİ: TAMİRATI YAPILACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi cevabında heykelin tamirat için kaldırıldığını, daha sonra Şehir Kütüphanesinin önüne yerleştirileceğini ifade ederek tweetin kaldırılmasını halka yanlış bilgi verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Kitap Okuyan Kız Heykeli hasar gördüğü için tamiratı yapılmak üzere Belediyemiz tarafından atölyemize taşınmıştır. Gerekli yenileme çalışmalarını yaptıktan sonra temasına uygun olduğunu düşündüğümüz Şehir Kütüphanemizin ön kısmına yerleştirilecektir."

AÇIKLAMAYA RAĞMEN KALDIRMADI

Belediyenin açıklaması ve tweetin kaldırılması gerektiğine dair söylediklerine rağmen rt ve fav peşinde koşan provokatör, yalanının arkasında durmaya devam etti ve bu bilgiyi başka bir kullanıcıdan edindiğini söyledi.