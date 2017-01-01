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Bursa'da hırsızı apartman sakinleri yakaladı

Bursa'da bir binaya girerek ayakkabı çalmaya çalışan 2 gençten 1'i apartman sakinleri tarafından yakalandı.

DHA | 01.01.2017 - 17:25
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmana giren 2 genç, ikinci kattan itibaren başlayıp, kapı önlerinde duran ayakkabıları poşete koymaya başladı. Bu sırada kapının önünden sesler geldiğini duyan bir kişi kapıya açarak hırsızları fark etti. Hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise apartman sakinleri tarafından yakalandı.

HIRSINI ALAMADI VURMAYA BAŞLADI

Öfkeli apartman sakinleri tarafından yakalanan hırsız, 2 gencin kendini yere yatırmasıyla etkisiz hale getirildi. Bu sırada apartman sakinlerinden yaşlı bir kadın, hırsını alamayarak, hırsızın kafasındaki bereyi çıkartarak, vurmaya başladı. Bu anlar, bir apartman sakininin cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇALINTI ARABANIN BAGAJINDA ÇOK SAYIDA AYAKKABI

Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı apartmana gelerek, Suriyeli olduğu öğrenilen A.S.T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinden kurtularak beyaz bir otomobille kaçmayı başaran S.K. adlı hırsız da kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kaçtığı aracın içerisinde yakalandı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde yapılan aramada bisiklet, pazar arabası ve çok sayıda ayakkabı olduğu öğrenildi.

Bursa'da hırsızı apartman sakinleri yakaladı

Bursa'da hırsızı apartman sakinleri yakaladı

Bursa'da hırsızı apartman sakinleri yakaladı

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