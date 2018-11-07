Bursa'da iguana 47 yavru dünyaya getirdi

206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift iguananın 47 tane yavrusu dünyaya geldi. Yavruların bir tanesi hayata tutunamadı.

BU YIL 16 YAVRU DAHA DÜNYAYA GETİRMİŞTİ

Bu yıl bir kez daha yumurtlayan iguananın 16 tane yavrusu dünyaya gelmiş , büyüyen yavruların bir kısmı başka hayvanat bahçelerine verilmişti.





10 KİLOGRAMA KADAR BÜYÜYOR

Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya Yağmur Ormanları’nda yaşayan iguanalar yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişim sağlıyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yavru iguana hakkında bilgi verdi.

Bu yıl ikinci kez yumurta çıkartan iguana 47 yavru sahibi oldu VİDEO



BİR ÇİFTLEŞMEDE 12-24 YUMURTA YAPIYOR

Doğal kuluçka ortamında yumurtalarını 35-40 santim yerin altında gömüldüğünü dile getiren yetkililer, “30 derece uygun sıcaklığı bulduğunda yumurtalarda gelişim oluşuyor. Bu sene iki kez gelişim oluştu. 16 tane iguana yavrusu almıştık, şimdi de 47 yavru dünyaya geldi. Yavruların bir tanesini öldü. Onlar büyüyünce ayrı bir yere alacağız. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ikinci kez yavru alıyoruz. Bu sene güzel ortam sağlanınca yavruları aldık. 90 gün civarında yumurtada gelişen yavrular daha sonra kabuğu kırarak dışarı çıkıyor” dedi.

İguanaların bir çiftleşmede 12 ila 24 yumurta yaptıkları öğrenildi.



