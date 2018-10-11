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Adana'da iki geneleve kayyum

Günlük 50 bin lira kazanan şebekenin mal varlıklarına el konuldu.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:45..
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Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Adana, Mersin ve İzmir’den Bursa’ya getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran şebekeye 6 aylık takibin ardından operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı. Çetenin, kadınları eskort siteleri üzerinden fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

GÜNLÜK 50 BİN LİRA KAZANIYOR

Günlük 50 bin lira kazanan şebeke üyelerinin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği de çete üyelerinin mal varlığına el konulması amacıyla soruşturma yaptı. Bursa 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla çeteye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

KARARDA SOSYAL KONUT OLARAK GEÇİYOR

Çetenin işlettiği Adana’daki 2 geneleve de kayyum atanmasına hükmedildi.

Hürriyet'in haberine göre kararda, “2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığı’nca görevlendirilmesi” denildi.

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