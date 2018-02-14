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Bursa'da iki soyguncu benzin istasyonuna girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir benzinlik istasyonuna giren iki soyguncu, yaklaşık 5 bin lirayı alıp kaçtı.

AA | 14.02.2018 - 05:04..
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Yüzleri maskeli iki soyguncu silahlarıyla benzin istasyonuna girdi. Market bölümüne geçerek rastgele ateş eden soyguncular,  yaklaşık 5 bin lirayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bursa'da iki soyguncu benzin istasyonuna girdi


PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Soyguncular, akaryakıt istasyonu çalışanları Hasan T. (54) ile Levent K'yi (22) silahla tehdit ederek yazar kasa çekmecesindeki paraları istedi. Görevlileri darbeden bu kişiler, çekmecedeki yaklaşık 5 bin lirayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, incelemeleri sırasında mermi kovanı ve çekirdekleri buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de kasanın çevresinde ve marketin diğer bölümlerinde parmak izi çalışması yaptı.

Bursa'da iki soyguncu benzin istasyonuna girdi

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polisler, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kar maskeli soyguncuların markete girip içecek dolaplarına doğru tabancalarıyla ateş ettiği, görevlileri darbettiği ve yazar kasadaki paraları alarak kaçtığı görülüyor.

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