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Bursa'da inşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya olarak kaldırımda yürüyen genç kız, inşaattan düşen demir sebebiyle yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 19.12.2017 - 10:18..
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Mahmudiye mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Begüm Kiraz, arkadaşına gitmek üzere evden çıktı. Kaldırımda yürüyen genç kız, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde yapımı devam eden iki katlı inşaatın önüne geldi.

Bursa'da inşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü

Ustaların çalıştığı sırada 4 metre uzunluğundaki kalıp demiri genç kızın üzerine düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İnşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü VİDEO

YARIDMINA İŞÇİLER KOŞTU

Kafasına demir düşen genç kız kanlar içinde kalırken, olayın ardından bağırmaya başlayan genç kızın imdadına inşaatta çalışan ustalar yetişti.

Bursa'da inşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başından yaralanan genç kız, çağrılan 112 Acil Servis Ambulansı'ndaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da inşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü



Bursa'da inşaatın kalıp demiri genç kızın üzerine düştü

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