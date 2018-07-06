Bursa'da intihar etmek isteyen bir kişi vazgeçirildi

Bursa'da yaşayan F.A. ayrı yaşadığı eşiyle barışmak istedi ancak olumlu bir cevap alamadı. Evi terk eden eşinin kendisi için olay yerine bile gelmediğini belirten F.A, intihar etmekten bir amirin uzun uğraşları sonunda vazgeçti.

"İNTİHAR EDİYORUM" DEDİ EŞİ TELEFONU KAPATTI

F.A. üst geçide çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde bulunan F.A.’nın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Eşini telefonla arayıp intihar edeceği yere çağırdığını belirten F.A., "Gel dedim telefonu yüzüme kapattı" dedi.

F.A., bölgede bulunan bir amirin uzun süren uğraşlarıyla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi ve polis aracıyla hastaneye götürüldü.