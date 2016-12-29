Bursa'da iş yerinde yangın

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde otomobil hava yastığı tamiri yapılan bir iş yerinde kimyasal maddelerin çalışma sırasında sobaya sıçraması sonucu yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yeri sahibi Ersin Albey, alevleri söndürmek isterken yüzü ve ellerinden yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde ve önündeki otomobilde hasar oluştu.
Olayda yaralanan Albey ise sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı.