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Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı

Gemlik ilçesinde cezaevinden çıkan Zeki Çamlı'yı öldüren 35 yaşındaki Sultan Ayvaz, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.10.2017 - 10:27
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Gemlik İlçesi Orhangazi Caddesi’nde geçen yıl ekim ayında, adli bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Zeki Çamlı, 20 gün sonra Sultan Ayvaz ile tartıştı.

Tartışma sonucu elindeki pompalı tüfekle Çamlı'nın peşine koşan Sultan Ayvaz, çıkan arbede ardından silahın ateş alması sonucu Çamlı'yı ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Servet Çanlı'nın da ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Zeki Çamlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı

ZANLI TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası yakalanan Sultan Ayvaz, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜEBBET İSTENDİ

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Sultan Ayvaz’ın karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı

"İSTEMEYEREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUM"

Daha önce verdiği verdiği ifadesinde, "Benim oto kiralama şirketim var. Olay günü Zeki Çamlı işyerime gelip, 'Bana araç vereceksiniz’ diyerek küfür etti. Kendisini dışarı çıkardım. Tekrar gelip yine hakaret etti. Bir kez daha gönderdim. Sonra elinde silah ile geldi. Silahı alıp onu uzaklaştırdım. Dördüncü kez elleri cebinde içeri geldi. Ben de yanında yine silah olabileceğini düşünüp elimdeki tüfekle onu uzaklaştırdım. Peşinden takip etmeye başladım. Bu arada bana saldırınca kavga ettik. Elimdeki tüfek ateş alınca istemeyerek ölümüne neden oldum" dedi.

Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILARAK 10 YIL VERİLDİ

Çıktığı son duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Sultan Ayvaz'a mahkeme heyeti önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, ağır tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alıp bu cezayı 10 yıla düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı


Bursa'da işlenen pompalı cinayetinde karar çıktı

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