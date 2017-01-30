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Bursa'da kaçak midye operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 ton 670 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

30.01.2017 - 18:01
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Bursa'da istihbari çalışmaları operasyona dönüştüren Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırda arama yaptı. Araçta 20 ton 670 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Midyelerin İstanbul'da lüks restoranlara satılacağı tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında, Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilgili yasa kapsamında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

DENİZE DÖKTÜLER

El konulan midyeler, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizi'ne döküldü.

Bursa'da kaçak midye operasyonu

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