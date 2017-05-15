Bursa'da kaçakçılık operasyonu

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmaların ardından merkez Osmangazi ilçesinde belirlenen ev, iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiği belirlenen lüks otomobillere ait numaraları silinmiş 12 şasi, 5 motor, 57 "motor beyni" ve bir "beyin takımı", parçalanmış otomobillere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kontak anahtarı, Almanya, Gürcistan ve Bulgaristan'a kayıtlı plakalar, ruhsat ve "yeşil sigorta dokümanı", otomatik tüfek, şarjörü ve 22 fişeği ele geçirildi.

Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.