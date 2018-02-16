taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7472
EURO
4,6516
ALTIN
162,36
PETR
64,8000

Bursa'da kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir dere içinde kadın cesedi bulundu.

AA | 16.02.2018 - 23:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'da kadın cesedi bulundu

Yıldırım'ın Kurtoğlu Mahallesi'ndeki Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derede ceset olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi dereden çıkaramayınca itfaiye ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.

BİR SAATLİK ÇALIŞMA İLE CESET DERECEN ÇIKARILDI

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından cesedi dereden çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çalışma sonucu cesedin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) personeli Nuray Vatansever'e ait olduğunu belirledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM