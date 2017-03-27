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Bursa'da kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye uçan kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

27.03.2017 - 16:37
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Sabah saatlerinde Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan 27 yaşındaki Selen E. idaresindeki 16 NV 198 plakalı özel otomobil, Kalburt mevkiinde, iddiaya göre, kamyonun sıkıştırması neticesinde kontrolden çıktı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DEREYE UÇTU

Savrulan otomobil, Kalburt köprüsü üzerinde köprü bariyerlerini yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye uçtu. Dereye uçan otomobil ters döndü. Sular altında kalan otomobili gören sürücüler dereye indi.

KADIN SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI

4 genç dere içerisine giderek ters duran otomobili zorlukla düz hale getirdi. Yaralı kadın sürücüyü araçtan çıkaran gençler, kendi araçları ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahale yapılan ve durumu ağır olan Selen E. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa'da kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu

"BARİYERLERİ KIRIP KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU, ARKASINDAYDIM"

Kadın sürücüyü kurtaran gençlerden Hasan Çalış, “Bariyerleri kırıp köprüden dereye uçtu. Arkasından biz geliyorduk. Kaza anını gördüm. Dereye uçan araç ters durdu. Arkadaşlarla kurtarmak için dereye indik. Araçtan çıkarıp kendi aracımızla hastaneye götürdük” dedi.

Bursa'da kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu

Bursa'da kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu

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