Bursa'da kahvehanelere kumar baskını

Operasyonda, aranan 6 kişi gözaltına alındı, kumar oynatılan mekanlara cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, Ramazan ayında artış gösteren kumar oyunlarına yönelik merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde toplam 25 kahvehaneye eş zamanlı operasyon düzenledi. 15 ekip ve 75 personelle yapılan operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı, kimliksiz 10 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Mekanlarda yapılan aramalarda, 2 tombala makinesi ve çok sayıda pul, tombala kartları, çarkıfelek olarak tabir edilen kumar makinası,1 lira ile çalışan sigaramatik, bine yakın değişik markalarda sigara, yaklaşık 5 bin liraya yakın bozuk para ele geçiridi. Kumar oynatıldığı belirlenen kahvehanelere cezai işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, Ramazan boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.























