Bursa'da kar yağışı köy yollarını kapattı

ABD Savcılığı ve FBI ile anlaşarak Türkiye aleyhinde ifade veren Reza Zarrab'a yeni kimlik verilebileceği belirtildi.

Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Ağrı'da kar tatili

Ağrı merkez ile Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde, köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullar ile liseler bugün için tatil edildi.