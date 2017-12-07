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Bursa'da kar yağışı köy yollarını kapattı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dağ köylerinin yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

İHA | 07.12.2017 - 06:33..
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Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy yollarına ulaşıma devam edildi.

Büyükorhan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan'ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları yoğun kar nedeniyle kapandı.

Bursa'da kar yağışı köy yollarını kapattı

Büyükorhan'ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik, Mazlumlar, Sarnıç, Aktaş, Burunca ve diğer köylerine giden yolların aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler kar temizlemesi başlattı ve ulaşıma devam edildi.

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