Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. Sosyal medyaya düşen görüntü vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karaya vuran yunus balığı vatandaşlar tarafından kesildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Karaya vuran yunus balığını doğradılar VİDEO



