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Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

Gemlik'te kayalıklardan düşen Bilal S., AFAD yardımıyla kurtarılarak hastaneye taşındı.

10.06.2017 - 15:59
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, arkadaşları ile ormanlık alanda gezmeye çıkan 45 yaşındaki Bilal S., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Bacağı kırılan Bilal S., mahsur kaldığı yerden AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürüldü.

Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Şükraniye köyünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ormanlık arazide beş kişilik arkadaş grubuyla gezmeye çıkan Bilal S., bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

AFAD'DAN DESTEK ALINDI

Sağ bacağı kırıldığı için hareket edemeyen Bilal S.'yi kurtaramayan arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerinin engebeli olması ve araçların çıkamaması nedeniyle UMKE ekibine Bursa AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

TEDAVİYE ALINDI

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Bilal S., sedye ile düştüğü yerden taşınıp, köy girişinde bekleyen ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal S. burada tedaviye alındı.

Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı

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