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Bursa'da kaybolan çocuğa 4 kilometre uzakta ulaşıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaybolan minik Alperen, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

İHA | 10.06.2018 - 02:41..
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Bursa'da markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen 6 yaşındaki Alperen Şahin, bulundu.

Bursa'da kaybolan çocuğa 4 kilometre uzakta ulaşıldı

EVİNDEN 4 KİLOMETRE UZAKTA ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde sabah 10:00 sıralarında markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Jandarma ve Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri, bir çok bölgede küçük çocuğunu bulmak için araştırma yaptı. Şahin, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 13 saat sonra sağlıklı olarak bulundu. Şahin, 112 ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Bursa'da kaybolan çocuğa 4 kilometre uzakta ulaşıldı


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