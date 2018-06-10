Bursa'da kaybolan çocuğa 4 kilometre uzakta ulaşıldı

Bursa'da markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra geri dönmeyen 6 yaşındaki Alperen Şahin, bulundu.

EVİNDEN 4 KİLOMETRE UZAKTA ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde sabah 10:00 sıralarında markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, Jandarma ve Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri, bir çok bölgede küçük çocuğunu bulmak için araştırma yaptı. Şahin, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir bölgede Yıldırım Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 13 saat sonra sağlıklı olarak bulundu. Şahin, 112 ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.



