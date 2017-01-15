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Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu

İnegöl ilçesinde 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu.

15.01.2017 - 02:13
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Jandarmaya yapılan ihbarda, İclaliye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık  alanda, avcılar tarafından karların altında bir erkeğe ait ceset bulunduğu  bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunan kişinin 9  Ocak'ta Hayriye Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan  dilsiz ve zihinsel engelli Erkan Başyiğit (40) olduğunu belirledi.

Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu

İlk bulgulara göre donarak yaşamını yitirdiği tespit edilen  Başyiğit'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp  Kurumuna kaldırıldı.

İnegöl'de, Erkan Başyiğit'in ailesinin kayıp ihbarının ardından  harekete geçen jandarma, AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bursa İHH  İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince  bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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