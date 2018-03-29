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Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Orhaneli ilçesinde bugün, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobildeki Ayşe Sevinçöldü, sürücüler yaralandı.

DHA | 29.03.2018 - 19:22..
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Orhaneli ilçesinden Bursa yönüne gelen Kamuran İncebiz yönetimindeki bir kargo şirketine ait 16 FF 060 plakalı kamyon, kırsal Yörücekler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Sadettin Sevinç yönetimindeki 16 EBM 58 plakalı otomobille çarpıştı.

YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Ayşe Sevinç öldü, sürücü eşi Sadettin Sevinç ağır, kamyon sürücüsü Kamuran İncebiz hafif yaralandı.

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamuran İncebiz, Orhaneli Devlet Hastanesi, Sadettin Sevinç ise Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı



Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı



Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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