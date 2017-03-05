Bursa'da kaza: 1ölü 3 yaralı

Bayramşah mahallesinde ikamet eden gençler, 24 yaşındaki sürücü Mustafa Mentiş yönetimindeki özel otomobil ile gezintiye çıktılar. İçerisinde dört gencin bulunduğu 16 BYH 14 plakalı özel otomobil İnegöl-Kurşunlu karayolu üzerinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

250 METRE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkan özel otomobil yolun solundaki su kanalına düştü. Yol kenarındaki tabelaları ve ağaçları devirerek takla atıp, yaklaşık 250 metre sürüklenen özel otomobil ancak durabildi. O andan itibaren hurdaya dönen özel otomobilde can pazarı yaşandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel otomobilde bulunan gençlerden 27 yaşındaki Özcan Gökmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mustafa Mentiş ile 33 yaşındaki Kani Altun ve 23 yaşındaki Alican Çağın, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındılar. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







