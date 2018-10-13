Bursa'da kız arkadaşını katleden kişi tutuklandı

35 yaşındaki Vatansever'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Varol'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Varol tutuklandı.

BENZİN DÖKEREK YAKTI

Zanlının emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bursa'da 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunan Şengül Vatansever, kaldırıldığı hastanede kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını söylemişti.

Vatansever, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ümit Varol ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, ardından polis tarafından yakalanmıştı.