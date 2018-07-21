Bursa'da köpek hırsızlığı kamerada

Görüntülerde beyaz gömlekli, 35 - 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin yeşil alanda oyun oynayan köpeği tasmasında tutarak sürüklediği görülüyor.

TASMAYI SÖKMEYE ÇALIŞTI

Bir başka güvenlik kamerasında ise, bir dükkanın önünde durup köpeğin tasmasını sökmeye çalıştığı, fakat yoldan geçen bir kadının köpeği sevmek istemesi üzerine tasmayı sökmekten vazgeçtiği ve sonra ortadan kaybolduğu görülüyor.

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HER YERDE ARANIYOR

Köpeğin sahibi Büşra A, çocuklarının en iyi arkadaşı olduğunu söylediği Mişa'nın bulunması için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, köpeği çalan hırsızın eşkalini belirledi. Büşra A, köpeğini bulanların insaniyet namına çevredeki en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.

Mişa'nın tarçın renginde, İngiliz cooker cinsi ve 1 yaşında olduğu, burun deliklerinin sağ tarafı siyah ve sol tarafının beyaz olduğu bildirildi.