Bursa'da kuraklık nedeniyle Ocak ayında gölet kurudu

Normalde yazın alışık olduğumuz kuraklık bu yıl tersine döndü. Barajların dolulukta en üst seviyeye ulaşması gereken ocak ayında Bursa'da kuraklık sebebiyle bir gölet kurudu. On binlerce zeytin, şeftali, üzüm ve çeşitli meyve ağacının sulandığı baraj, ocak ayında kuruyarak görenleri şaşkına çevirdi.

GÖLET İLK DEFA KURUDU

Mudanya ilçesinin Ülkü ve Dedeköy kırsal mahalleleri sınırlarında bulunan sulama göleti kurudu. Yazın sıcak günlerde meyve ağaçlarını sulama hayali kuran üreticiler, kuruyan baraja bakarak kara kara düşünüyor. Ülkü, Dedeköy ve Hasköy, mahallelerinde çeşit çeşit meyve ağaçlarının sulandığı gölet ilk defa bu yıl ocak ayında kurudu. Üreticiler ise önümüzdeki günlerde yağmur ve karın çok yağıp göleti dolduracağı hayaliyle yaşıyor.

"BU MEVSİMDE BARAJ DOLU OLMALIYDI"

Kuraklık hakkında bilgi veren Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, "Bu yıl yağışlar yeterince yağmadı, hiç kar düşmedi. Bu mevsimde bu barajın dolu olması gerekiyordu. Havalar çok kurak gidiyor, böyle giderse bu gölet dolmayacak. Vatandaş ağaçlarını sulayamayacak. Hatta ağaçlarına ilaç atacak, su bulmakta bile zorluk çekecek. Buradan 3 tane köy faydalanıyor. Bu 3 köyde 15 bin dönüm sulanan arazi var. Böyle giderse bu yıl bahçeler sulanamayacak. Bu mevsimde hiç böyle bir olayla karşılaşmadık" dedi.